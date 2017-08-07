Синоптики Удмуртии: дожди будут, но кратковременные

Опубликована: Сегодня 13:24



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И все же с понедельника по среду местами будут наблюдаться локальные кратковременные дожди. Днем в четверг, 10 августа, небольшие, более повсеместные дожди ожидаются в северных и центральных районах региона.Днем во вторник, 8 августа, температура поднимется до +20-25 °С, днем 9 и 10 августа - лишь до +18-23 градусов Цельсия. Ночи становятся прохладнее: так, с 9 на 10 августа прогнозируется +6-11 °С.При этом синоптики уверяют, что возвращение тепла в течение августа еще возможно.