Синоптики Удмуртии: дожди будут, но кратковременные

Опубликована: Сегодня 13:24

фото: автора
На этой рабочей неделе существенных осадков в Удмуртии не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

И все же с понедельника по среду местами будут наблюдаться локальные кратковременные дожди. Днем в четверг, 10 августа, небольшие, более повсеместные дожди ожидаются в северных и центральных районах региона.

Днем во вторник, 8 августа, температура поднимется до +20-25 °С, днем 9 и 10 августа - лишь  до +18-23 градусов Цельсия. Ночи становятся прохладнее: так, с 9 на 10 августа прогнозируется +6-11 °С.

 При этом синоптики уверяют, что возвращение тепла в течение августа еще возможно.



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