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Ранивший женщину-почтальона похититель ста тысяч рублей задержан в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 14:41 В Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на почтальона в Глазове. Подкараулив 49-летнюю сотрудницу почты в подъезде одного из домов по ул. Пряженникова, он, угрожая ножом, похитил у нее сумку, в которой было более 100 тыс рублей, предназначенных для выдачи пенсии. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия).
Благодаря записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 47-летний уроженец Глазовского района, проживающий в Санкт-Петербурге. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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