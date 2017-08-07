Ранивший женщину-почтальона похититель ста тысяч рублей задержан в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:41



фото: Ok.ru фото: Ok.ru

Благодаря записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 47-летний уроженец Глазовского района, проживающий в Санкт-Петербурге. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.