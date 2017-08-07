Дорогу от ижевского аэропорта до Завьяловского тракта перекроют

Опубликована: Сегодня 15:39

фото: yandex.ru/maps
В пригороде Ижевска пройдет чемпионат и первенство города по велоспорту. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, соревнования состоятся с 8 по 10 августа. 

Во вторник, 8 августа, с 12:00 гонка пройдет на спорткомплексе имени Демидова, а в среду и четверг, 9 и 10 августа, с 10:00 на дороге Аэропорт – Завьяловский тракт.

Дорога Аэропорт – Завьяловский тракт будет закрыта до конца проведения соревнований.


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