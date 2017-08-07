Дорогу от ижевского аэропорта до Завьяловского тракта перекроют

Опубликована: Сегодня 15:39



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Во вторник, 8 августа, с 12:00 гонка пройдет на спорткомплексе имени Демидова, а в среду и четверг, 9 и 10 августа, с 10:00 на дороге Аэропорт – Завьяловский тракт.Дорога Аэропорт – Завьяловский тракт будет закрыта до конца проведения соревнований.