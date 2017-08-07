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Дорогу от ижевского аэропорта до Завьяловского тракта перекроют
Опубликована: Сегодня 15:39 В пригороде Ижевска пройдет чемпионат и первенство города по велоспорту. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, соревнования состоятся с 8 по 10 августа.
Во вторник, 8 августа, с 12:00 гонка пройдет на спорткомплексе имени Демидова, а в среду и четверг, 9 и 10 августа, с 10:00 на дороге Аэропорт – Завьяловский тракт.
Дорога Аэропорт – Завьяловский тракт будет закрыта до конца проведения соревнований.