Жители Удмуртии выберут главу республики из пяти кандидатов

Опубликована: Сегодня 16:53

фото: Urals-meridian.livejournal.com
Пять кандидатов будут бороться за кресло главы Удмуртии в ходе выборов, которые пройдут 10 сентября 2017 года. Как сообщается на сайте Центризбиркома Удмуртской Республики, документы в ЦИК подали 8 человек, однако Людмиле Ниязовой («Партия налогоплательщиков России»), Павлу Бутченко («Партия возрождения России») и Олегу Овчинникову («Партия народной свободы») в регистрации отказали.

В результате на пост главы Удмуртии претендуют пять кандидатов:
 - первый секретарь удмуртского республиканского отделения партии КПРФ Владимир Бодров;
 - врио главы Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия»);
 - главный редактор газеты «Столица Ижевск» Андрей Иванов («Коммунистическая партия социальной справедливости»);
 - лидер «Справедливой России» в Удмуртии Фарид Юнусов;
 - руководитель депутатской фракции ЛДПР Тимур Ягафаров.

Напомним, досрочные выборы пройдут в Удмуртии 10 сентября. В настоящее время республикой руководит Александр Бречалов. Его назначили временно исполняющим обязанности после того, как экс-главу республики Александра Соловьева арестовали за взятку при строительстве Камского моста.
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