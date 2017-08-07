Жители Удмуртии выберут главу республики из пяти кандидатов

Опубликована: Сегодня 16:53



фото: Urals-meridian.livejournal.com фото: Urals-meridian.livejournal.com

В результате на пост главы Удмуртии претендуют пять кандидатов:- первый секретарь удмуртского республиканского отделения партии КПРФ Владимир Бодров;- врио главы Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия»);- главный редактор газеты «Столица Ижевск» Андрей Иванов («Коммунистическая партия социальной справедливости»);- лидер «Справедливой России» в Удмуртии Фарид Юнусов;- руководитель депутатской фракции ЛДПР Тимур Ягафаров.Напомним, досрочные выборы пройдут в Удмуртии 10 сентября. В настоящее время республикой руководит Александр Бречалов. Его назначили временно исполняющим обязанности после того, как экс-главу республики Александра Соловьева арестовали за взятку при строительстве Камского моста.