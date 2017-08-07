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Жители Удмуртии выберут главу республики из пяти кандидатов
Опубликована: Сегодня 16:53 Пять кандидатов будут бороться за кресло главы Удмуртии в ходе выборов, которые пройдут 10 сентября 2017 года. Как сообщается на сайте Центризбиркома Удмуртской Республики, документы в ЦИК подали 8 человек, однако Людмиле Ниязовой («Партия налогоплательщиков России»), Павлу Бутченко («Партия возрождения России») и Олегу Овчинникову («Партия народной свободы») в регистрации отказали.
В результате на пост главы Удмуртии претендуют пять кандидатов:
- первый секретарь удмуртского республиканского отделения партии КПРФ Владимир Бодров;
- врио главы Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия»);
- главный редактор газеты «Столица Ижевск» Андрей Иванов («Коммунистическая партия социальной справедливости»);
- лидер «Справедливой России» в Удмуртии Фарид Юнусов;
- руководитель депутатской фракции ЛДПР Тимур Ягафаров.
Напомним, досрочные выборы пройдут в Удмуртии 10 сентября. В настоящее время республикой руководит Александр Бречалов. Его назначили временно исполняющим обязанности после того, как экс-главу республики Александра Соловьева арестовали за взятку при строительстве Камского моста.
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