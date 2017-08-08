Девушка-водитель погибла в Алнашском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:33



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Управлявшая «копейкой» девушка-водитель от полученных травм скончалась на месте. Также травмы разной степени тяжести получил водитель иномарки и пассажиры обоих автомобилей. Всех их госпитализировали.