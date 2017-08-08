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Девушка-водитель погибла в Алнашском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 17:33 Девушка за рулем отечественного авто погибла в Алнашском районе Удмуртии. Водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», мужчина 1965 года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2101», сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Управлявшая «копейкой» девушка-водитель от полученных травм скончалась на месте. Также травмы разной степени тяжести получил водитель иномарки и пассажиры обоих автомобилей. Всех их госпитализировали.
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