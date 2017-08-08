Призывавшего к экстремизму жителя Удмуртии приговорили к условному сроку

Опубликована: Сегодня 18:58



фото: Sudak.pro фото: Sudak.pro

«…в 2016 году <…> распространял в сети Интернет публичные призывы к осуществлению насильственных действий в отношении иммигрантов», - говорится в сообщении. Отмечается, что свою вину молодой человек признал и активно содействовал следствию.