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Призывавшего к экстремизму жителя Удмуртии приговорили к условному сроку
Опубликована: Сегодня 18:58 В Удмуртии вступил в законную силу приговор в отношении молодого человека, которого признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, молодого человека 1992 года рождения приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
«…в 2016 году <…> распространял в сети Интернет публичные призывы к осуществлению насильственных действий в отношении иммигрантов», - говорится в сообщении. Отмечается, что свою вину молодой человек признал и активно содействовал следствию.
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