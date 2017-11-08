Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев сдал подельников и вышел из СИЗО

Опубликована: 8 Августа 2017 г. 08:30

фото: I134.ru
В понедельник, 7 июля, Басманный суд Москвы выпустил экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест. Как сообщает информагентство "Сусанин", такое решение было принято после того, как Соловьев начал сотрудничать со следствием и дал показания на других фигурантов дела.

"Основания полагать, что обвиняемый может скрыться или повлиять на свидетелей, по-прежнему есть, однако Соловьев активно сотрудничает со следствием и дал показания, изобличающие иных участников преступления. Таким образом, обстоятельства, которые ранее заставили следствие обратиться в суд с требованием заключить бывшего губернатора под стражу, не отпали, но изменились, - сказал следователь Главного следственного управления СКР Роман Мухачев.

Домашний арест Александр Соловьев будет отбывать в квартире своей дочери в Москве. Отпустить бывшего руководителя региона под домашний арест в начале августа текущего года попросило следствие.


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