В Ижевске сутенер отделался штрафом в 100 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 09:19



фото: vk.com фото: vk.com

Мужчина организовал бизнес в сфере интимных услуг на территории столицы Удмуртии. Для этого он привлек несколько девушек, обеспечивал их клиентами и предоставлял им автомобиль с водителем. Стоимость услуг проституток оценивалась в 2000-3000 рублей в час, из которых половину сутенер забирал себе.