В Ижевске сутенер отделался штрафом в 100 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: vk.com
Первомайский районный суд Ижевска признал местного жителя виновным в организации занятием проституцией и приговорил его к штрафу в 100 тыс рублей.

Мужчина организовал бизнес в сфере интимных услуг на территории столицы Удмуртии. Для этого он привлек несколько девушек, обеспечивал их клиентами и предоставлял им автомобиль с водителем. Стоимость услуг проституток оценивалась в 2000-3000 рублей в час, из которых половину сутенер забирал себе.
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