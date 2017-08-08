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В Ижевске сутенер отделался штрафом в 100 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 09:19 Первомайский районный суд Ижевска признал местного жителя виновным в организации занятием проституцией и приговорил его к штрафу в 100 тыс рублей.
Мужчина организовал бизнес в сфере интимных услуг на территории столицы Удмуртии. Для этого он привлек несколько девушек, обеспечивал их клиентами и предоставлял им автомобиль с водителем. Стоимость услуг проституток оценивалась в 2000-3000 рублей в час, из которых половину сутенер забирал себе.
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