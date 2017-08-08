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Переходивший дорогу в неположенном месте житель Ижевска попал в больницу
Опубликована: Сегодня 10:08 Переходивший проезжую часть дороги в неположенном месте житель Ижевска попал в медучреждение после наезда. Сбил его 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2113», водительский стаж которого составляет 2 года.
Произошло ДТП 7 августа в 21.47 напротив дома № 265 по улице Удмуртская. Пешеход – мужчина, 1971 года рождения, который в непосредственной близости от установленного места переходил дорогу, получил травмы.
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