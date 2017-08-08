В Ижевске с начала года травмы получили 72 пассажира общественного транспорта

Опубликована: Сегодня 10:57



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Порой и сами пассажиры не соблюдают меры личной безопасности: не держатся за поручень во время движения, отвлекаются на мобильные телефоны. Чаще всего травмы получают пассажиры пенсионного возрасти и дети.Так, 2 августа напротив дома № 29 по ул. Ворошилова водитель троллейбуса допустил в салоне падение пассажира 2017 года рождения. Днем позже, 3 августа напротив дома № 231 по ул. Удмуртской в салоне троллейбуса упал восьмилетний пассажир. В обоих случаях пассажиры получили травмы.Госавтоинспекция по городу Ижевску напоминает водителям, осуществляющим пассажирские перевозки, что вы несете ответственность за пассажиров, которые доверяют вам свою жизнь и здоровье.Пассажиры в свою очередь должны соблюдать правила пользования общественным транспортом:- во избежание падения во время поездки пассажир должен держаться за поручни, маленьких детей следует держать за руку;- запрещается вставать, передвигаться во время движения;- посадку и высадку необходимо осуществлять только после полной остановки транспортного средства;- запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством.