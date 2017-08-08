За надругательство над 10-летней дочкой сожительницы осужден житель Завьяловского района Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:46

фото: Radiojl.ru
К 18-ти годам лишения свободы приговорили жителя Завьяловского района Удмуртии за совершение насильственных действий сексуального характера. Жертвой мужчины стала 10-летняя дочь сожительницы.

Ранее судимый за сексуальное насилие в отношении ребенка 50-летний обвиняемый освободился из мест лишения свободы в 2011 году и стал проживать в Завьяловском районе совместно с местной жительницей и ее 10-летней дочерью. Мужчина и женщина злоупотребляли спиртными напитками. В то время, как мать спала в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник совершал с девочкой насильственные действия сексуального характера. Продолжались истязания в течении года. Школьница рассказала об этом полицейским лишь спустя несколько лет.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Приняв во внимание все обстоятельства уголовного дела, Верховный Суд Удмуртской Республики приговорил злоумышленника к 18 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с детьми, на любых предприятиях и учреждениях независимо от их правовой формы и видов деятельности на срок 12 лет, последующем ограничении свободы на 1 год. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшей о взыскании с него 450 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.



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