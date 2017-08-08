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По факту разлива нефтепродуктов в лесу на автодороге Ижевск-Нылга следователи начали проверку
Опубликована: Сегодня 12:35 По факту разлива нефтепродуктов в лесном массиве на 28 км автодороги Ижевск-Нылга следователи Удмуртии начали проверку. Выехавшая 6 августа на место происшествия следственная группа обнаружила, что нефтепродукты, разлитые на площади около 1,6 тыс. кв. метров предположительно являются битумом.
Проверка началась после публикации на сайте информационного агентства «Сусанин». Как сообщили его корреспонденту в региональном управлении СКР, загрязненный земельный участок находится в аренде. Следователи опросили арендаторов участка и собрали необходимые пробы, назначеив судебно-химическую экспертизу. Устанавливаются лица, ответственные за несанкционированный слив нефтепродуктов. По результатам проверки будет принято решение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.Изначально о сливе нефтепродуктов в лесу сообщили местные жители в группе «Ижевск Онлайн». «Уничтожают природу!!! Нылгинский тракт 28 км, р-он СНТ Полянка. Сегодня с мужем в лесу нашли такое. Я так понимаю это сливают переработанное масло и т.д. Не думаю, что это законно», - написала участница группы Екатерина Шкляева.
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