По факту разлива нефтепродуктов в лесу на автодороге Ижевск-Нылга следователи начали проверку

Опубликована: Сегодня 12:35



фото: vk.com/izhevsk118 фото: vk.com/izhevsk118

Проверка началась после публикации на сайте информационного агентства «Сусанин». Как сообщили его корреспонденту в региональном управлении СКР, загрязненный земельный участок находится в аренде. Следователи опросили арендаторов участка и собрали необходимые пробы, назначеив судебно-химическую экспертизу. Устанавливаются лица, ответственные за несанкционированный слив нефтепродуктов. По результатам проверки будет принято решение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Изначально о сливе нефтепродуктов в лесу сообщили местные жители в группе «Ижевск Онлайн». «Уничтожают природу!!! Нылгинский тракт 28 км, р-он СНТ Полянка. Сегодня с мужем в лесу нашли такое. Я так понимаю это сливают переработанное масло и т.д. Не думаю, что это законно», - написала участница группы Екатерина Шкляева.