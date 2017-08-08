Жительница Ижевска пропала спустя два дня после травмы головы

Опубликована: Сегодня 13:24



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Куда направилась женщина и во что была одета - неизвестно. Пропавшая испытывает сильные головокружения и может потерять сознание.Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба незамедлительно сообщить по тел. ПСО "Регион 18": 8-951-195-29-71, либо в полицию 02.