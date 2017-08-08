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Жительница Ижевска пропала спустя два дня после травмы головы
Опубликована: Сегодня 13:24 В Ижевске разыскивают женщину, недавно получившую черепно-мозговую травму. 39-летняя Лущикова Наталья Леонидовна днем 6 августа вышла из дома по ул. Автозаводской, и с тех пор о ней ничего не известно.
Куда направилась женщина и во что была одета - неизвестно. Пропавшая испытывает сильные головокружения и может потерять сознание.
Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба незамедлительно сообщить по тел. ПСО "Регион 18": 8-951-195-29-71, либо в полицию 02.
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