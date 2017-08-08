В центре Ижевска у «Пирожковой» умер 15-летний школьник

Опубликована: Сегодня 14:13



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Сообщение в диспетчерскую службу скорой помощи поступило 4 августа около 22 часов. Приехавшие по вызову врачи обнаружили возле остановки общественного транспорта «Пирожковая» восьмиклассника без сознания. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.Очевидцы происшествия рассказали, что подросток шел по улице один и внезапно упал, после чего у него начались признаки отравления. «По предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей физиологическим содержимым», - уточняется в сообщении ведомства. В ходе осмотра в кармане подростка был обнаружен газовый баллончик.Проверка по данному факту продолжается, выясняются все обстоятельств произошедшего.