Находящегося в Федеральном розыске алиментщика из Ижевска нашли в ХМАО

Опубликована: Сегодня 15:22



фото: Om-saratov.ru фото: Om-saratov.ru

Подозреваемый выехал за пределы Удмуртии и был объявлен в розыск. Задержали его в поселке Верхнеказынский Ханты-Мансийского автономного округа и доставили Ижевск, прямо в изолятор временного содержания. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 1 года.