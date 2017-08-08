Находящегося в Федеральном розыске алиментщика из Ижевска нашли в ХМАО

Опубликована: Сегодня 15:22

фото: Om-saratov.ru
Жителя Ижевска, находившегося в Федеральном розыске, задержали в Ханты-Мансийском автономном округе. 34-летний ранее судимый мужчина длительное время уклонялся от уплаты алиментов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей»).

Подозреваемый выехал за пределы Удмуртии и был объявлен в розыск. Задержали его в поселке Верхнеказынский Ханты-Мансийского автономного округа и доставили Ижевск, прямо в изолятор временного содержания. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 1 года.
Загрузка...
Теги
прокуратура туризм Владимир Путин видео терроризм Балезино алкоголь Александр Волков Новый год/Рождество спортсмен Ува МВД инвалид МЧС телевидение Украина молодежь хоккей Россия музыка Сарапул суд футбол Малая Пурга наркотики США занятость Удмуртия бизнес СМИ физкультура Интернет конкурс Ижавто школа Госсовет УР технологии религия банк кино Дмитрий Медведев Игра долг здоровье вода штраф творчество самолет медицина ИжГТУ Глазов Завьялово транспорт армия семья выборы природа оружие лес пожар СКП праздник Можга траур правительство дороги розыск ДТП свадьба мода Голливуд ГЖД финансы торговля погода фестиваль строительство Москва промышленность преступление полиция депутат бюджет безопасность выставка ремонт дети пенсия зоопарк ветеран образование пристав звезда животные убийство ГИБДД ЖКХ рейтинг Ижевск Воткинск
Все теги
Яндекс.Погода