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Находящегося в Федеральном розыске алиментщика из Ижевска нашли в ХМАО
Опубликована: Сегодня 15:22 Жителя Ижевска, находившегося в Федеральном розыске, задержали в Ханты-Мансийском автономном округе. 34-летний ранее судимый мужчина длительное время уклонялся от уплаты алиментов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей»).
Подозреваемый выехал за пределы Удмуртии и был объявлен в розыск. Задержали его в поселке Верхнеказынский Ханты-Мансийского автономного округа и доставили Ижевск, прямо в изолятор временного содержания. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 1 года.
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