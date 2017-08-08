В Ижевске адвоката задержали с поличным при получении 1,5 млн рублей

Опубликована: Сегодня 16:36

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Виновной в крупном мошенничестве признали адвоката из Ижевска. Как пишет информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Удмуртской Республике, женщина пообещала местному жителю за вознаграждение добиться закрытия возбужденного против него уголовного дела.

В мае 2016 года мужчина принес адвокату половину запрошенной ею суммы – 1,5 млн рублей. Деньги якобы предназначались в качестве взятки некоему сотруднику регионального следственного управления. После передачи первой части вознаграждения женщину задержали с поличным. Против нее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Суд приговорил ижевчанку к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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