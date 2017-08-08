ФАС завела дела против четырех основных мобильных операторов

Опубликована: Сегодня 17:25

фото: 10curiosidades.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дела против мобильных операторов «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон», «Т2 Мобайл» из-за высоких цен за услуги сотовой связи в условиях роуминга.

«3 августа 2017 года Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении каждого из операторов «большой четверки» дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции», - сообщает пресс-служба ФАС.

Ведомство нашло нарушения в формировании тарифов в национальном роуминге и при заключении роуминговых соглашений внутри России.

Рассмотрение дел в отношении операторов «большой четверки» пройдет с 26 по 29 сентября.


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