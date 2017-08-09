Житель Балезинского района не пошел в армию, за что заплатил 5 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 18:13



фото: Blog.bnkomi.ru фото: Blog.bnkomi.ru

В феврале 2010 года молодого человека признали годным к прохождению военной службы и поставили на первоначальный воинский учет. Несмотря на личное получение повестки о явке с датой отправки к месту прохождения службы, осужденный в отдел военного комиссариата не явился.В ходе расследования осужденный сообщил о якобы имеющемся заболевании, препятствующем прохождению службы, однако его доводы были опровергнуты собранными доказательствами, в том числе проведенной судебно-медицинской экспертизой.