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Житель Балезинского района не пошел в армию, за что заплатил 5 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 18:13 Жителя Балезинского района оштрафовали на 5 тыс рублей за уклонение от службы в армии. 24-летнего парня признали виновным по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).
В феврале 2010 года молодого человека признали годным к прохождению военной службы и поставили на первоначальный воинский учет. Несмотря на личное получение повестки о явке с датой отправки к месту прохождения службы, осужденный в отдел военного комиссариата не явился.
В ходе расследования осужденный сообщил о якобы имеющемся заболевании, препятствующем прохождению службы, однако его доводы были опровергнуты собранными доказательствами, в том числе проведенной судебно-медицинской экспертизой.
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