Реактивный снаряд уничтожили в 4 километрах от села Пугачево в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Пресс-служба Росгвардии по Удмуртии
В 4 километрах от села Пугачево в Удмуртии обнаружили реактивный снаряд. Как сообщает пресс-служба региональной Росгвардии, сотрудники ОМОНа обезвредили его на месте.

«На территории лесополосы, в четырех километрах от села Пугачево, рабочий при проведении земляных работ в ходе прокладки трассы нефтепровода обнаружил подозрительный предмет похожий на снаряд, о чем тут же сообщил в службу спасения», - говорится в сообщении.

Саперы установили, что предмет - это головная часть 122-миллиметрового неуправляемого реактивного снаряда без взрывателя, которая угрожала жизни местного населения. «В связи с повышенной опасностью транспортировки находки взрывотехники приняли решение об уничтожении снаряда на месте накладным зарядом», - уточнили в Росгвардии.



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