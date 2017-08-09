Реактивный снаряд уничтожили в 4 километрах от села Пугачево в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Пресс-служба Росгвардии по Удмуртии фото: Пресс-служба Росгвардии по Удмуртии

«На территории лесополосы, в четырех километрах от села Пугачево, рабочий при проведении земляных работ в ходе прокладки трассы нефтепровода обнаружил подозрительный предмет похожий на снаряд, о чем тут же сообщил в службу спасения», - говорится в сообщении.Саперы установили, что предмет - это головная часть 122-миллиметрового неуправляемого реактивного снаряда без взрывателя, которая угрожала жизни местного населения. «В связи с повышенной опасностью транспортировки находки взрывотехники приняли решение об уничтожении снаряда на месте накладным зарядом», - уточнили в Росгвардии.