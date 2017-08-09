В Ижевске останутся без горячей воды жители более ста домов

Опубликована: Сегодня 09:22

фото: News-39.ru
«Удмуртские коммунальные системы» приступили к проведению 28 этапа гидравлических испытаний трубопроводов Ижевска. По сообщению пресс-службы, с 8 по 22 августа горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

 - 40-й км 29, 33;
 - 40 лет ВЛКСМ 55;
 - Чугуевского 9;
 - Володарского 52;
 - Воровского 8, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118а, 120, 122, 124;
 - Восточная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 18;
 - Гольянский поселок 1;
 - Карла Либкнехта 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82;
 - Карлутская 1а, 5, 7, 13;
 - Ключевой поселок 35, 37, 39, 39б, 41, 43а, 55а, 55в, 61а, 61б, 61в, 63а, 71а, 77, 81, 81в, 83, 85;
 - Ленина 98, 98а, 100, 102;
 - Марата 1, 2а;
 - Орджоникидзе 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26а, 27а, 27б, 27в, 28а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 35б, 39, 41а;
 - Прасовский 2, 4;
 - Промышленная 25, 27, 31, 35, 52;
 - Циолковского 9, 13, 15, 20.



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