Ижевчанин увел мотокультиватор у невнимательных сотрудников магазина

Опубликована: Сегодня 10:14

фото: Dom.e1.ru
Полицейские задержали жителя Ижевска, подозреваемого в краже мотокультиватора. 39-летний неработающий, ранее судимый мужчина похитил сельхозтехнику в марте 2017. Во время приема техники на склад магазина по ул. Петрова ижевчанин погрузил мотокультиватор стоимостью 20 тыс рублей в свой автомобиль и скрылся.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



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