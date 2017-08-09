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Ижевчанин увел мотокультиватор у невнимательных сотрудников магазина
Опубликована: Сегодня 10:14 Полицейские задержали жителя Ижевска, подозреваемого в краже мотокультиватора. 39-летний неработающий, ранее судимый мужчина похитил сельхозтехнику в марте 2017. Во время приема техники на склад магазина по ул. Петрова ижевчанин погрузил мотокультиватор стоимостью 20 тыс рублей в свой автомобиль и скрылся.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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