Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с ижевчанкой, проживающей в бараке на проезде Чапаева

Опубликована: Сегодня 11:06



фото: kremlin.ru фото: kremlin.ru

Напомним, что дом, где живет Вотинцева, поставили в очередь на расселение только в 2029 году. Путин пообещал решить эту проблему и поручил властям Удмуртии заняться этим вопросом и подвинуть сроки. Во время визита в Ижевск он встретился с женщиной, поздравил ее с днем рождения и вручил путевку в Сочи на всю семью.При встрече на курорте Президент поинтересовался, есть ли подвижки в решении жилищного вопроса, и с удивлением узнал, что переезд состоится не раньше декабря.«Когда я ездила за билетами в администрацию как раз, мне задали вопрос, как соседи к зиме готовятся, дрова заготавливают? Но нам сказали, что «живите как живете, никуда не торопитесь, может зима придет в октябре, а переселим мы вас возможно 30 декабря», - рассказала Вотинцева.Путин отметил, что по его ощущению дом уже был готов к заселению. В свою очередь сестра Анастасии предположила, что государственная комиссия не принимает здание до тех пор, пока не будет готова детская площадка. Однако, согласно плану, здание должно быть сдано в эксплуатацию до конца года.Также президент поинтересовался, нравится ли ее семье в Сочи. На это Анастасия рассказала, что ей слишком жарко после привычного климата, но все остальное «шикарно», «как в раю».