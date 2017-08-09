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Найденного котенка вылечат сотрудники УФСИН Удмуртии
Опубликована: Сегодня 12:01 Сотрудники УФСИН по Удмуртской Республике накануне нашли возле административного здания котенка. Произошло это 8 августа, во Всемирный день кошек, и они не бросили в беде полосатого малыша, который еле передвигался.
Котенка свозили в ветеринарную клинику, где ему оказали первую помощь, а ближе к вечеру гостью осмотрела штатный ветеринар. Звериный доктор отметила, что котенку, который оказался девочкой, потребуется около трех недель лечения, но заверила, что все у нее будет хорошо!
Сотрудники позаботятся о кошечке до выздоровления, а потом готовы отдать малыша в добрые руки.
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