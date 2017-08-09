Найденного котенка вылечат сотрудники УФСИН Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:01

Фото: facebook.com/УФСИН Удмуртии
Сотрудники УФСИН по Удмуртской Республике накануне нашли возле административного здания котенка. Произошло это 8 августа, во Всемирный день кошек, и они не бросили в беде полосатого малыша, который еле передвигался.

Котенка свозили в ветеринарную клинику, где ему оказали первую помощь, а ближе к вечеру гостью осмотрела штатный ветеринар. Звериный доктор отметила, что котенку, который оказался девочкой, потребуется около трех недель лечения, но заверила, что все у нее будет хорошо!

Сотрудники позаботятся о кошечке до выздоровления, а потом готовы отдать малыша в добрые руки.

УФСИН Удмуртии

Всемирный день кошек для нас не прошел даром. Маленького котенка обнаружили сегодня в обед сотрудники УФСИН возле административного здания. Полосатый малыш еле передвигался - на лапке у него рана,...



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