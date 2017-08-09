Найденного котенка вылечат сотрудники УФСИН Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:01



Фото: facebook.com/УФСИН Удмуртии Фото: facebook.com/УФСИН Удмуртии

УФСИН Удмуртии Всемирный день кошек для нас не прошел даром. Маленького котенка обнаружили сегодня в обед сотрудники УФСИН возле административного здания. Полосатый малыш еле передвигался - на лапке у него рана,...

Котенка свозили в ветеринарную клинику, где ему оказали первую помощь, а ближе к вечеру гостью осмотрела штатный ветеринар. Звериный доктор отметила, что котенку, который оказался девочкой, потребуется около трех недель лечения, но заверила, что все у нее будет хорошо!Сотрудники позаботятся о кошечке до выздоровления, а потом готовы отдать малыша в добрые руки.