Сотрудник ДПС поспорил на 300 тысяч, что проедет пьяным по городу

Опубликована: Сегодня 12:56

фото: скриншот видео
Сотрудник ДПС на Урале поспорил на 300 тысяч рублей о том, что сможет проехать по городу пьяным без каких-либо правовых последствий для себя. Видео с этим спором попало в Сеть, пишет "МК".

В ролике, размещенном в группе "ВКонтакте" "Происшествия Ноябрьск" 5 августа (в посте утверждается, что спор произошел в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа), некий старший инспектор ДПС объясняет другому водителю, что служит уже 10 лет и за это время его грозили уволить «500 раз», однако это ни к чему не привело.

Разговор возникает, видимо, после того, как инспектора не остановили за пьянство за рулем: в кадре он продолжает пить из бутылки.

Правоохранитель предлагает снимающему «зарубиться» на 300 тысяч рублей, доказывая, что может проехать пьяным по городу, и ему за это ничего не будет.

«Устраивайся в ГАИ. Будешь таким же. В чем проблема?», — обещает инспектор.

В пресс-службе окружного МВД Znak.com подтвердили, что на видео изображен сотрудник ДПС и заявили, что на время проверки он отстранен от служебных обязанностей. Однако иных мер к нему не принято, так как из видео непонятно, действительно ли он был нетрезв и двигался ли при этом в машине или просто сидел в ней.
Загрузка...
Теги
туризм Ува пристав образование ремонт Балезино технологии дети звезда инвалид наркотики МЧС Александр Волков СМИ Ижевск правительство спортсмен Госсовет УР СКП Москва семья конкурс безопасность Интернет Новый год/Рождество мода выставка пенсия футбол преступление школа МВД бизнес фестиваль финансы торговля здоровье ИжГТУ телевидение Воткинск Глазов полиция штраф США бюджет промышленность пожар вода транспорт долг суд армия Дмитрий Медведев Сарапул Россия музыка банк зоопарк животные ГЖД Ижавто лес природа видео хоккей Завьялово траур Владимир Путин розыск рейтинг творчество ветеран молодежь Игра ЖКХ Удмуртия алкоголь погода прокуратура выборы терроризм праздник дороги самолет депутат свадьба Украина религия Можга занятость строительство ДТП Малая Пурга физкультура Голливуд оружие убийство кино медицина ГИБДД
Все теги
Яндекс.Погода