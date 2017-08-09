|
Сотрудник ДПС поспорил на 300 тысяч, что проедет пьяным по городу
Опубликована: Сегодня 12:56 Сотрудник ДПС на Урале поспорил на 300 тысяч рублей о том, что сможет проехать по городу пьяным без каких-либо правовых последствий для себя. Видео с этим спором попало в Сеть, пишет "МК".
В ролике, размещенном в группе "ВКонтакте" "Происшествия Ноябрьск" 5 августа (в посте утверждается, что спор произошел в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа), некий старший инспектор ДПС объясняет другому водителю, что служит уже 10 лет и за это время его грозили уволить «500 раз», однако это ни к чему не привело.
Разговор возникает, видимо, после того, как инспектора не остановили за пьянство за рулем: в кадре он продолжает пить из бутылки.
Правоохранитель предлагает снимающему «зарубиться» на 300 тысяч рублей, доказывая, что может проехать пьяным по городу, и ему за это ничего не будет.
«Устраивайся в ГАИ. Будешь таким же. В чем проблема?», — обещает инспектор.
В пресс-службе окружного МВД Znak.com подтвердили, что на видео изображен сотрудник ДПС и заявили, что на время проверки он отстранен от служебных обязанностей. Однако иных мер к нему не принято, так как из видео непонятно, действительно ли он был нетрезв и двигался ли при этом в машине или просто сидел в ней.
Загрузка...