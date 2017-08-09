Сотрудник ДПС поспорил на 300 тысяч, что проедет пьяным по городу

Опубликована: Сегодня 12:56



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В ролике, размещенном в группе "ВКонтакте" "Происшествия Ноябрьск" 5 августа (в посте утверждается, что спор произошел в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа), некий старший инспектор ДПС объясняет другому водителю, что служит уже 10 лет и за это время его грозили уволить «500 раз», однако это ни к чему не привело.Разговор возникает, видимо, после того, как инспектора не остановили за пьянство за рулем: в кадре он продолжает пить из бутылки.Правоохранитель предлагает снимающему «зарубиться» на 300 тысяч рублей, доказывая, что может проехать пьяным по городу, и ему за это ничего не будет.«Устраивайся в ГАИ. Будешь таким же. В чем проблема?», — обещает инспектор.В пресс-службе окружного МВД Znak.com подтвердили, что на видео изображен сотрудник ДПС и заявили, что на время проверки он отстранен от служебных обязанностей. Однако иных мер к нему не принято, так как из видео непонятно, действительно ли он был нетрезв и двигался ли при этом в машине или просто сидел в ней.