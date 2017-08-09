Двух таксистов с наркотиками задержали в Глазове

Опубликована: Сегодня 13:41



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Кроме того, у дома по ул. Кирова был задержан 41-летний водитель другой службы такси. У него полицейские обнаружили и изъяли наркотик в крупном размере. Подозреваемый рассказал, что наркотическое средство приобрел в сети Интернет, закладку забрал у дома, где и был задержан.В настоящее время по фактам незаконного хранения наркотических средств возбуждены уголовные дела.