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Двух таксистов с наркотиками задержали в Глазове
Опубликована: Сегодня 13:41 В Глазове сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков у дома по ул. Уральской задержали подозреваемого в незаконном хранении синтетического наркотика. Им оказался 25-летний водитель одной из служб такси города. Мужчина пояснил, что наркотическое средство нашел у гаражного кооператива.
Кроме того, у дома по ул. Кирова был задержан 41-летний водитель другой службы такси. У него полицейские обнаружили и изъяли наркотик в крупном размере. Подозреваемый рассказал, что наркотическое средство приобрел в сети Интернет, закладку забрал у дома, где и был задержан.
В настоящее время по фактам незаконного хранения наркотических средств возбуждены уголовные дела.
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