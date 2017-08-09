Житель Сарапула с одного удара ножом убил собутыльника

Опубликована: Сегодня 15:29

фото: Newsler.info
Жителя Сарапула за убийство собутыльника приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По сообщению пресс-службы прокуратуры, преступление мужчина совершил 26 мая 2017 года в своей квартире по ул.Рабочая.

Распивая алкоголь со своими знакомыми, сарапульчанин на почве пьянства и ревности решил убить собутыльника. Он взял на кухне квартиры нож и нанес им один целенаправленный удар оппоненту в область грудной клетки, от которого тот скончался на месте происшествия.

Труп через несколько часов после убийства обнаружил сосед, который пришел в квартиру для распития спиртного, он и сообщил о происшедшем в полицию.
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