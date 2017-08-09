Житель Сарапула с одного удара ножом убил собутыльника

Опубликована: Сегодня 15:29



фото: Newsler.info фото: Newsler.info

Распивая алкоголь со своими знакомыми, сарапульчанин на почве пьянства и ревности решил убить собутыльника. Он взял на кухне квартиры нож и нанес им один целенаправленный удар оппоненту в область грудной клетки, от которого тот скончался на месте происшествия.Труп через несколько часов после убийства обнаружил сосед, который пришел в квартиру для распития спиртного, он и сообщил о происшедшем в полицию.