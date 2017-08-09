В Ижевске лишь один детский сад не готов к новому учебному сезону

Опубликована: Сегодня 16:32

фото: Cap.ru
В Ижевске к новому учебному году 186 из 187 детсадов. Еще в одном муниципальном образовательном учреждении сейчас проводятся работы по реконструкции буфета-раздаточной. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом журналистам рассказали во время объезда, в котором приняли участие глава города Юрий Тюрин и замглавы администрации Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов.

«Здесь (детский сад №119 – прим. ред.) были определенные проблемы, связанные с организацией детского питания. Но я посмотрел, и опасений особых нет – работы выполнят к 1 сентября. Есть вопросы по крыше, но средства выделят, и крыша на корпусе будет восстановлена», - рассказал глава города Юрий Тюрин.

Отмечается, что в детсадах Первомайского, Ленинского и Устиновского районов пролицензированы все медицинские кабинеты. В Октябрьском районе лицензии ждет 76-й детсад, в Индустриальном районе 6 учреждений уже прошли все необходимые процедуры, но ожидают необходимые документы.



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