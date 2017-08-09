Жителя Грахово осудили за фиктивную регистрацию гражданина Узбекистана

Опубликована: Сегодня 17:23

фото: All.online-editor.ru
Обвиняемого по ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) 44-летнего жителя с.Грахово признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

В мае текущего года мужчина из личной заинтересованности прописал в своем жилище гражданина Узбекистана. При этом хозяин знал, что прописанный проживать и пребывать в его доме не будет, и заведомо не имел намерений на предоставление принадлежащего ему жилья для проживания.
Загрузка...
Теги
Удмуртия Ува фестиваль погода рейтинг безопасность Малая Пурга Новый год/Рождество СМИ армия праздник творчество Завьялово пристав оружие бизнес алкоголь правительство ветеран технологии Интернет спортсмен туризм ИжГТУ молодежь траур выборы транспорт здоровье религия конкурс видео ремонт зоопарк Глазов инвалид самолет хоккей МВД Украина СКП медицина Ижевск музыка ДТП промышленность полиция звезда терроризм выставка розыск физкультура финансы Сарапул лес пенсия футбол Александр Волков убийство депутат семья ГИБДД банк занятость строительство образование Госсовет УР Голливуд Ижавто Балезино телевидение штраф ЖКХ прокуратура Россия дети бюджет США вода торговля наркотики Игра ГЖД Воткинск преступление Можга долг школа МЧС суд пожар животные свадьба дороги природа Москва Дмитрий Медведев мода Владимир Путин кино
Все теги
Яндекс.Погода