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Жителя Грахово осудили за фиктивную регистрацию гражданина Узбекистана
Опубликована: Сегодня 17:23 Обвиняемого по ст. 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) 44-летнего жителя с.Грахово признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
В мае текущего года мужчина из личной заинтересованности прописал в своем жилище гражданина Узбекистана. При этом хозяин знал, что прописанный проживать и пребывать в его доме не будет, и заведомо не имел намерений на предоставление принадлежащего ему жилья для проживания.
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