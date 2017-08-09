Жителя Грахово осудили за фиктивную регистрацию гражданина Узбекистана

Опубликована: Сегодня 17:23



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В мае текущего года мужчина из личной заинтересованности прописал в своем жилище гражданина Узбекистана. При этом хозяин знал, что прописанный проживать и пребывать в его доме не будет, и заведомо не имел намерений на предоставление принадлежащего ему жилья для проживания.