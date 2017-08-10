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В Воткинске пожилая пара на мотоцикле протаранила автобус
Опубликована: Сегодня 19:16 ДТП с участием мотоцикла и автобуса произошло в Воткинске напротив дома №39 по ул. 1-е Мая накануне, 8 августа, в 14:20. По сообщению 1-го отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель мотоцикла «LIFAN», мужчина 1949 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу «ПАЗ» под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался по главной дороге.
В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажир, женщина 1952 года рождения, с травмами доставлены в больницу.
Госавтоинспекторы напоминают, что на перекрёстке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
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