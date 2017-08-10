В Воткинске пожилая пара на мотоцикле протаранила автобус

Опубликована: Сегодня 19:16



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажир, женщина 1952 года рождения, с травмами доставлены в больницу.Госавтоинспекторы напоминают, что на перекрёстке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.