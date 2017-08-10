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Глава ДНР Александр Захарченко объявил о провале проекта "Малороссия"
Опубликована: Сегодня 08:30 Название "Малороссия" не нашло широкой поддержки и у многих вызывает отторжение, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко. При этом он отметил, что сама тема переучреждения Украины остаётся актуальной, пишет Лайф.
— Идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку, — сообщил Захарченко Донецкому агентству новостей.
— Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение, — добавил глава ДНР.
Он сообщил, что по данному вопросу поступило много интересных предложений и комментариев. Политик считает, что этот факт является свидетельством того, что "дискуссия была начата не зря".
Действующим властям Украины, по мнению Захарченко, следует задуматься о своей нынешней "убийственной" политике, поскольку дальнейшее её ведение может привести к распаду страны.
О создании нового государства — Малороссии — Захарченко объявил 18 июля. По его словам, у новой страны будут собственный флаг, конституция и столица в Донецке. Впоследствии он отмечал, что вопрос о Малороссии был предложением, — идея, по его словам, будет обсуждаться в ходе общественной дискуссии.
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