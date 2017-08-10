В Глазове инвалид по зрению не досчиталась пенсии после ухода гостей

Опубликована: Сегодня 10:20



фото: Cod37.ru фото: Cod37.ru

24-летний, ранее судимый местный житель прошел в комнату к пожилой женщине и, воспользовавшись тем, что она не видит и не в состоянии самостоятельно передвигаться, нашел под подушкой портмоне с деньгами. Парень незаметно достал из кошелька 20 тыс рублей и как ни в чем не бывало вышел из комнаты.После ухода гостей пенсионерка решила проверить содержимое портмоне и, пересчитав деньги наощупь, заметила пропажу своей пенсии. Женщина рассказала о случившемся дочери, а та незамедлительно позвонила в полицию.В настоящее время злоумышленник водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «кража». Часть похищенных денежных средств у него изъята.