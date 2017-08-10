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В Глазове инвалид по зрению не досчиталась пенсии после ухода гостей
Опубликована: Сегодня 10:20 Глазовская 76-летняя пенсионерка – инвалид по зрению, лишилась 20 тыс рублей после того, как к ее дочери пришли гости – подруга с молодым человеком.
24-летний, ранее судимый местный житель прошел в комнату к пожилой женщине и, воспользовавшись тем, что она не видит и не в состоянии самостоятельно передвигаться, нашел под подушкой портмоне с деньгами. Парень незаметно достал из кошелька 20 тыс рублей и как ни в чем не бывало вышел из комнаты.
После ухода гостей пенсионерка решила проверить содержимое портмоне и, пересчитав деньги наощупь, заметила пропажу своей пенсии. Женщина рассказала о случившемся дочери, а та незамедлительно позвонила в полицию.
В настоящее время злоумышленник водворён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «кража». Часть похищенных денежных средств у него изъята.
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