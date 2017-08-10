По просьбе священника в Евпатории откроют нудистский пляж

Опубликована: Сегодня 11:15

фото: Dpol4.ru

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов поддержал инициативу настоятеля храма пророка Божия Илии в Евпатории, протоирея Георгия Куницына открыть в городе удаленный пляж для нудистов. Об этом сообщает «Крымская газета».

По словам священнослужителя, жители и гости Евпатории неоднократно жаловались по поводу появления обнаженных людей в районе городского пляжа на улице Симферопольской. Поэтому возникла необходимость рассмотреть вопрос об обустройстве на одном из отдаленных участков прибрежной зоны нудистского пляжа, закрытого от посторонних взглядов отдыхающих. 

- Поддерживаю эту идею, - говорит Филонов. - Сегодня это тоже субкультура. Её нужно понимать, принимать, не нужно быть ханжой. Но должно быть отдельное место. Та территория, которая выбрана представителями этой субкультуры она определённая — та же улица Симферопольская. Пользователи этих пляжей получили задачу сделать отдельную территорию: красивую, огороженную, чтобы это не мешало другим людям, которые отдыхают с детьми и т.д.

В то же время градоначальник подчеркнул, что необходимо отличать нудизм от эксгибиоционизма.

- Последние — люди с психическими отклонениями, а нудисты — люди близкие к природе, правильные, не агрессивные, скромные, они не бегают по пляжу и семейным хозяйством не трясут. А эксгибиционисты под них подстраиваются: «Видите какой я красавец?», - отметил Филонов.

Глава администрации заверил, что уже договорился с владельцем пляжа о том, что здесь обустроят место для адекватных нудистов.


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