Пропавшего 4-летнего ижевчанина вернули домой

Опубликована: Сегодня 12:10



фото: Omskregion.info фото: Omskregion.info

Нашедшая дошкольника женщина вызвала полицию. Приехавшим на место сотрудникам мальчик сказал, что знает, где он живет. «Он сказал, что знает. Наши сотрудники с ним ездили-ездили, но он так и не смог узнать дом. Поэтому его забрали в отдел», - отметил Мамедов.Через час в полицию обратилась мать мальчика. Оказалось, что она оставила ребенка дома с отцом, но мужчина, устав после работы, заснул. Дошкольник же в это время решил выйти погулять.Рафиг Мамедов подчеркнул, что малыша маме вернули бы раньше, если бы женщина сначала обратилась в полицию, а не к пользователям интернета. «Запомните: сначала звоним по телефону 02 или 102, а потом уже родственникам или в интернете пишем», - подчеркнул правоохранитель. Он также поблагодарил женщину, заметившую гуляющего в одиночку мальчика.