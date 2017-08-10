Пропавшего 4-летнего ижевчанина вернули домой

Опубликована: Сегодня 12:10

фото: Omskregion.info
Ушедшего из дома в Ленинском районе четырехлетнего мальчика нашла бдительная ижевчанка. Информация о его пропаже появилась в соцсетях накануне, 8 августа. Около 15.00 он вышел из дома, а уже к вечеру был в отделении полиции. Прохожая заметила, как по улице Баранова идет ребенок без взрослых и вызвала полицию. Как рассказал журналистам врио командира отдельного батальона ППС УВД столицы Удмуртской Республики Рафиг Мамедов, к тому моменту мальчик прошел уже примерно 1,5 километра.

Нашедшая дошкольника женщина вызвала полицию. Приехавшим на место сотрудникам мальчик сказал, что знает, где он живет. «Он сказал, что знает. Наши сотрудники с ним ездили-ездили, но он так и не смог узнать дом. Поэтому его забрали в отдел», - отметил Мамедов.

Через час в полицию обратилась мать мальчика. Оказалось, что она оставила ребенка дома с отцом, но мужчина, устав после работы, заснул. Дошкольник же в это время решил выйти погулять.

Рафиг Мамедов подчеркнул, что малыша маме вернули бы раньше, если бы женщина сначала обратилась в полицию, а не к пользователям интернета. «Запомните: сначала звоним по телефону 02 или 102, а потом уже родственникам или в интернете пишем», - подчеркнул правоохранитель. Он также поблагодарил женщину, заметившую гуляющего в одиночку мальчика.



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