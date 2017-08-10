Видео обзора новых iPhone 7s, 7s Plus и 8 выложили в интернет

Опубликована: Сегодня 13:05

фото: скриншот видео
Блогер Дэнни Винджет (Danny Winget) опубликовал на своем YouTube-канале ролик с прототипами iPhone 7s, 7s Plus и 8. Автор видео также сравнил новые смартфоны с нынешними iPhone 7 и 7 Plus.

Все три новых устройства получили стеклянный корпус. По словам источников, это сделано для реализации беспроводной зарядки в iPhone. Также, по словам Винджета, рамка 7s выполнена из стали, тогда как у «семерки» корпус из алюминия. В остальном же iPhone 7 и 7s ничем не отличаются. iPhone 8, в свою очередь, получит совершенно новый дизайн. По размерам он немного больше iPhone 7 и 7s, а экран занимает практически всю фронтальную поверхность.

iPhone 8 будет анонсирован на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. Считается, что устройство лишится кнопки Home со сканером отпечатков пальцев, вместо которого появится сканер лица.
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