В багажнике автомобиля жителя Увы нашли 1,5 кг «маковой соломы»

Опубликована: Сегодня 14:00



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В багажнике автомобиля полицейские обнаружили наркотические средства «маковая солома» массой более 1,5 кг и «ацетилированный опий» массой 0,68 гр. Мужчина пояснил, что мак собрал в соседнем районе.По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.