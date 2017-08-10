В багажнике автомобиля жителя Увы нашли 1,5 кг «маковой соломы»

Опубликована: Сегодня 14:00

фото: 18.мвд.рф
За хранение 1,5 кг «маковой соломы» в Удмуртии сотрудниками полиции задержан 41-летний мужчина. Автомобиль под управлением ранее судимого жителя п. Ува был остановлен у одного из садоводческих некоммерческих товариществ.

В багажнике автомобиля полицейские обнаружили наркотические средства «маковая солома» массой более 1,5 кг и «ацетилированный опий» массой 0,68 гр. Мужчина пояснил, что мак собрал в соседнем районе.

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
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