|
В багажнике автомобиля жителя Увы нашли 1,5 кг «маковой соломы»
Опубликована: Сегодня 14:00 За хранение 1,5 кг «маковой соломы» в Удмуртии сотрудниками полиции задержан 41-летний мужчина. Автомобиль под управлением ранее судимого жителя п. Ува был остановлен у одного из садоводческих некоммерческих товариществ.
В багажнике автомобиля полицейские обнаружили наркотические средства «маковая солома» массой более 1,5 кг и «ацетилированный опий» массой 0,68 гр. Мужчина пояснил, что мак собрал в соседнем районе.
По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Загрузка...