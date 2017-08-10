В Удмуртии пьяный бесправный водитель «семерки» устроил ДТП на встречной полосе

Опубликована: Сегодня 14:55

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Пьяный водитель «семерки», не имеющий водительских прав, устроил аварию в Игринском районе Удмуртии. ДТП произошло 9 августа в 22.10 на 7-ом километре автодороги «Зура-Сепож».

Водитель автомобиля «ВАЗ-2107», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением молодого человека 1991 года рождения. В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и его пассажир – молодой человек, 1998 года рождения получили травмы – госпитализированы.


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