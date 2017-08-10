В Удмуртии пьяный бесправный водитель «семерки» устроил ДТП на встречной полосе

Опубликована: Сегодня 14:55



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «ВАЗ-2107», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением молодого человека 1991 года рождения. В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и его пассажир – молодой человек, 1998 года рождения получили травмы – госпитализированы.