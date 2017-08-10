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На должность и.о. вице-премьера правительства Удмуртии назначен Ярослав Семенов
Опубликована: Сегодня 15:50 Бывший руководитель аппарата Общественной палаты России Ярослав Семенов назначен на должность и.о. вице-премьера удмуртского правительства. Соответствующий указ размещен в четверг, 10 августа, на официальном сайте правительства региона. Семенов будет курировать вопросы промышленности, транспорта, экологии и топливно-энергетического комплекса.
Ярослав Семенов ранее являлся советником врио главы Удмуртии Александра Бречалова по вопросам дорожной отрасли. Также он возглавлял рабочую группу по формированию проекта республиканского бюджета на следующий год.
Его предшественник в этой должности Рафис Касимов в июне был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий по делу о незаконной вырубке леса в особо охраняемых территориях Удмуртии. Суд арестовал его на два месяца.
Ярослав Семёнов родился 9 июля 1978 года в городе Москве. В 2004 году окончил "Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации" по специальности "Юриспруденция".
2000 - 2006 г. - служил в органах внутренних дел Российской Федерации.
2006 - 2010 г. - главный юрисконсульт Государственного учреждения Московской области "Телерадиовещательная компания "РТВ-Подмосковье".
2010 - 2012 г. - начальник юридического отдела ЗАО "Монолит-ФундаментСтрой".
2012 - 2013 г. - главный юрисконсульт ООО "РАСЭН СТРОЙ".
2013 по 2015 г. - начальник юридического отдела ООО "ПрогрессСтройИнжиниринг".
2015 - 2016 г. - начальник правового отдела, заместитель руководителя ФКУ "Аппарат Общественной палаты России".
С декабря 2016 г. - руководитель Федерального казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Российской Федерации".
Награжден благодарностью министра культуры Российской Федерации, благодарностью председателя совета Федерации Федсобрания Российской Федерации, грамотой генерального прокурора Российской Федерации.
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