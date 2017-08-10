Преступление 9-летней давности раскрыли в Воткинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:45

фото: Vladtime.ru
Следователи Воткинского района расследуют преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего), совершенное 9 лет назад. Уголовное дело возбудили в отношении 28-летнего жителя Воткинска, который в сентябре 2008 года приехал в д. Кварса к родственникам.

Тогда у еще 18-летнего парня на бытовой почве произошла ссора с 30-летним местным жителем. Гость ударил оппонента деревянной жердью по голове, после чего на садовой тачке вывез тело в лесной массив неподалеку от деревни и закопал.

Информация о совершенном преступлении поступила в правоохранительные органы в августе текущего года. Сотрудниками полиции совместно со следователями была незамедлительно организована ее проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

В указанном подозреваемым месте следователи извлекли из земли скелетированные останки, предположительно принадлежащие потерпевшему, имеющие повреждения черепа. В настоящее время по ним проводится судебно-медицинская, генотипоскопическая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего.


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