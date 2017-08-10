Преступление 9-летней давности раскрыли в Воткинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:45



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Тогда у еще 18-летнего парня на бытовой почве произошла ссора с 30-летним местным жителем. Гость ударил оппонента деревянной жердью по голове, после чего на садовой тачке вывез тело в лесной массив неподалеку от деревни и закопал.Информация о совершенном преступлении поступила в правоохранительные органы в августе текущего года. Сотрудниками полиции совместно со следователями была незамедлительно организована ее проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.В указанном подозреваемым месте следователи извлекли из земли скелетированные останки, предположительно принадлежащие потерпевшему, имеющие повреждения черепа. В настоящее время по ним проводится судебно-медицинская, генотипоскопическая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего.