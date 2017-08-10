«Дом Моделей» и «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» продадут в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:37

фото: yandex.ru/maps
Власти Ижевска намерены продать часть ООО «Дом Моделей». Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в Управлении имущественных отношений администрации города.

«В июне 2017 года проведена приватизация МУП «Дом Моделей» путем преобразования в ООО «Дом Моделей». В соответствии с решением городской думы Ижевска планируется продажа доли данного общества, цена продаваемого имущества определяется по результатам независимой оценки на дату приватизации», - ответили в управлении в ответ на редакционный запрос. В администрации города уточнили, что планируемая к продаже доля составляет 100%

Также, согласно информации, размещенной на официальном сайте городской администрации, на продажу выставлено ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства». Номинальная стоимость предприятия 947,3 млн рублей. Помимо основного здания, которое находится на Красногеройской, 14, тресту принадлежат несколько общественных бань, бассейн, прачечная, непроданные квартиры в ЖК «Авентино» и отель Pastel.



Загрузка...
Теги
пожар правительство оружие видео наркотики депутат инвалид музыка мода Москва ГИБДД занятость Украина ИжГТУ молодежь полиция пенсия праздник преступление безопасность религия пристав конкурс выборы спортсмен Игра ремонт розыск торговля школа Глазов МЧС технологии лес здоровье Россия траур ГЖД кино Воткинск бюджет бизнес убийство банк природа Госсовет УР образование семья Малая Пурга самолет вода туризм ЖКХ промышленность Интернет прокуратура МВД армия Новый год/Рождество суд зоопарк медицина дороги творчество Дмитрий Медведев Сарапул Ува строительство животные финансы Балезино СКП Можга физкультура хоккей Ижевск Голливуд ветеран звезда США Удмуртия Завьялово свадьба Ижавто погода СМИ ДТП футбол алкоголь Владимир Путин транспорт Александр Волков телевидение дети рейтинг выставка фестиваль долг штраф терроризм
Все теги
Яндекс.Погода