«Дом Моделей» и «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» продадут в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:37



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

«В июне 2017 года проведена приватизация МУП «Дом Моделей» путем преобразования в ООО «Дом Моделей». В соответствии с решением городской думы Ижевска планируется продажа доли данного общества, цена продаваемого имущества определяется по результатам независимой оценки на дату приватизации», - ответили в управлении в ответ на редакционный запрос. В администрации города уточнили, что планируемая к продаже доля составляет 100%Также, согласно информации, размещенной на официальном сайте городской администрации, на продажу выставлено ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства». Номинальная стоимость предприятия 947,3 млн рублей. Помимо основного здания, которое находится на Красногеройской, 14, тресту принадлежат несколько общественных бань, бассейн, прачечная, непроданные квартиры в ЖК «Авентино» и отель Pastel.