Житель Ижевска попал под уголовное преследование за посты во «ВКонтакте»

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Cheboksary.ru фото: Cheboksary.ru

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства совершенного преступления, а также проверяется причастность мужчины к совершению иных преступлений экстремистской и террористической направленности. Подозреваемый заключен под стражу. За совершенные преступления предусмотрено наказание до двух и семи лет лишения свободы соответственно.