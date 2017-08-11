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Житель Ижевска попал под уголовное преследование за посты во «ВКонтакте»
Опубликована: Сегодня 08:30 Житель Ижевска попал под уголовное преследование за посты во «ВКонтакте». С 2012 по 2015 год 34-летний мужчина, ранее судимый за нанесение побоев, и работающий сборщиком мебели на одном из ижевских предприятий, размещал на своей личной странице в соцсети в общем доступе видеоматериалы, «утверждающие необходимость совершения противоправных действий, в том числе с применением насилия, в отношении представителей религий, отличных от ислама, а также содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).
В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства совершенного преступления, а также проверяется причастность мужчины к совершению иных преступлений экстремистской и террористической направленности. Подозреваемый заключен под стражу. За совершенные преступления предусмотрено наказание до двух и семи лет лишения свободы соответственно.
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