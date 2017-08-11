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Ювелирные украшения на 2,3 млн рублей украли у жительницы Ижевска
Опубликована: Сегодня 09:14 Ювелирные украшения на общую сумму более 2,3 млн рублей были похищены в ночь с 6 на 7 августа из частного дома в Октябрьском районе Ижевска. По подозрению в краже полицейские задержали двух жителей Удмуртии: 27-летнего разнорабочего и его 31-летнего безработного приятеля, которые попали в чужой дом, разбив оконную раму.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). До избрания меры пресечения задержанные водворены в изолятор временного содержания. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Часть похищенного у злоумышленников изъята. В настоящее время устанавливается местонахождение остального похищенного имущества. Также устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.
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