Ювелирные украшения на 2,3 млн рублей украли у жительницы Ижевска

Опубликована: Сегодня 09:14

фото: Report.az
Ювелирные украшения на общую сумму более 2,3 млн рублей были похищены в ночь с 6 на 7 августа из частного дома в Октябрьском районе Ижевска. По подозрению в краже полицейские задержали двух жителей Удмуртии: 27-летнего разнорабочего и его 31-летнего безработного приятеля, которые попали в чужой дом, разбив оконную раму.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). До избрания меры пресечения задержанные водворены в изолятор временного содержания. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Часть похищенного у злоумышленников изъята. В настоящее время устанавливается местонахождение остального похищенного имущества. Также устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.
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