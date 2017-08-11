Ювелирные украшения на 2,3 млн рублей украли у жительницы Ижевска

Опубликована: Сегодня 09:14



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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). До избрания меры пресечения задержанные водворены в изолятор временного содержания. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.Часть похищенного у злоумышленников изъята. В настоящее время устанавливается местонахождение остального похищенного имущества. Также устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.