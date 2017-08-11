Ижевская пенсионерка попала под колеса иномарки, попытавшись перейти дорогу в неположенном месте

Опубликована: Сегодня 10:08



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Наезд совершила 35-летняя водитель автомобиля «KIA». В итоге пешеход - пожилая женщина 77 лет, получила травмы. Отмечается, что пенсионерка переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости и непосредственной близости.