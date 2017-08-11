Ижевская пенсионерка попала под колеса иномарки, попытавшись перейти дорогу в неположенном месте

Опубликована: Сегодня 10:08

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске переходившую проезжую часть в неположенном месте пенсионерку сбила иномарка. Произошло ДТП в четверг, 10 августа в 15.09, напротив дома №50 по улице Серова.

Наезд совершила 35-летняя водитель автомобиля «KIA».  В итоге пешеход - пожилая женщина 77 лет, получила травмы. Отмечается, что пенсионерка переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости и непосредственной близости.



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