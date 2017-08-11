Над двумя малолетними детьми мачехи надругался 17-летний житель Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:52

фото: Tobolsk.tv
В Удмуртии направлено в суд уголовное дело, по которому 17-летнего жителя Шарканского района обвиняют в совершении четырех эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних детей. Судебного процесса молодой человек дожидается под стражей.

«По данным следствия, обвиняемый проживал с отцом, его сожительницей и двумя детьми женщины: 7-летним сыном и 11-летней дочерью. В марте-апреле текущего года в ночное и вечернее время, когда их мать спала, обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки и мальчика», - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В ходе расследования допрошены родственники и соседи потерпевших, проведены комплексные судебные психолого-психиатрические и медицинские экспертизы. Детям оказана психологическая помощь. За совершенное преступление предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.


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