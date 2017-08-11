В Удмуртии к учебному году готовы 93% образовательных учреждений

Опубликована: Сегодня 11:46



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«На сегодняшний день более трети муниципальных образований уже отчитались о готовности образовательных организаций. Вместе с тем, два района – Завьяловский и Шарканский - немножко запаздывают. Уверен, в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону. В этом году сумма средств, предусмотренных на подготовку образовательных организаций к новому учебному, составляет 705 миллионов рублей. Такой суммы у нас давно не было. Это, конечно, с учётом финансирования строящейся школы в Можге, которую мы введём к 1 ноября текущего года», - сказал Алексей Шепталин.На заседании также было отмечено, что основную часть образовательных учреждений планируется принять до 15 августа. По состоянию на 9 число, к новому учебному году из 1347 организаций приняли – 1256. Это 532 школы, 591 дошкольная организация и 11 образовательных организаций, осуществляющих обучение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 90 организаций дополнительного образования детей, 32 организации профессионального образования.