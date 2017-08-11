За убийство мужчины на глазах его родных житель Ижевска получил 10 лет колонии

Опубликована: Сегодня 12:40



фото: Odessit.in.ua фото: Odessit.in.ua

Произошло преступление в апреле текущего года, когда безработный парень приехал в гости к своей подруге, проживавшей в арендованном доме в Завьяловском районе, где в течение двух дней употреблял спиртные напитки. В это время дом пришли проверить его хозяин – 46-летний местный житель с супругой и 10-летним сыном. Молодой человек устроил с хозяином дома и его женой ссору, в ходе которой вооружился на кухне ножом, и в присутствии жены и сына потерпевшего нанес ему два удара в шею и грудную клетку. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.