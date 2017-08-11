За убийство мужчины на глазах его родных житель Ижевска получил 10 лет колонии

Опубликована: Сегодня 12:40

фото: Odessit.in.ua
Десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима получил 25-летний житель Ижевска за убийство мужчины на глазах у его супруги и ребенка.

Произошло преступление в апреле текущего года, когда безработный парень приехал в гости к своей подруге, проживавшей в арендованном доме в Завьяловском районе, где в течение двух дней употреблял спиртные напитки. В это время дом пришли проверить его хозяин – 46-летний местный житель с супругой и 10-летним сыном. Молодой человек устроил с хозяином дома и его женой ссору, в ходе которой вооружился на кухне ножом, и в присутствии жены и сына потерпевшего нанес ему два удара в шею и грудную клетку. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.
Загрузка...
Теги
музыка конкурс Ижевск Дмитрий Медведев долг дороги Малая Пурга Ува полиция ЖКХ траур Можга Россия Интернет Ижавто СКП технологии дети вода туризм звезда Александр Волков наркотики природа Новый год/Рождество телевидение праздник оружие животные ГЖД бизнес школа физкультура пенсия алкоголь погода Украина депутат видео терроризм здоровье образование Завьялово спортсмен медицина ремонт финансы преступление молодежь хоккей Москва Владимир Путин религия прокуратура занятость выборы безопасность Глазов ДТП кино торговля МВД суд строительство банк транспорт бюджет пожар МЧС выставка рейтинг ветеран Воткинск Удмуртия Балезино США творчество СМИ Госсовет УР ИжГТУ правительство зоопарк армия лес Игра инвалид штраф пристав мода Голливуд Сарапул семья ГИБДД розыск убийство самолет промышленность фестиваль футбол свадьба
Все теги
Яндекс.Погода