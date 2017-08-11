Четвертое падение из окна 9-ого этажа оказалось для уфимской пенсионерки последним

Опубликована: Сегодня 13:34

фото: sputnik.fm
В Уфе пенсионерка, которая в этом году уже трижды падала из окна 9-го этажа дома № 203 по улице Менделеева, сегодня выпала в четвертый и в последний раз. Об этом сообщает портал Proufu со ссылкой на Службу спасения 112.

О падении женщины из окна в 09:49 сообщил очевидец. Однако помочь 69-летней пенсионерке спасатели уже не смогли – прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшей. Причины и обстоятельства сейчас выясняются.

Удивительно, но до этого женщина падала уже трижды. Первый раз она выпала из окна 1 февраля во время пожара. Второй раз пенсионерка выпала в конце февраля, в третий раз – 16 марта. Во всех случаях ей чудом удавалось выжить - силу удара смягчал большой слой снега на крыше библиотеки под окнами. Лишь мартовское падение не прошло для нее даром: снег тогда уже подтаял, и пострадавшая получила переломы.



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