Двое велосипедистов получили травмы в произошедших в Удмуртии ДТП

Опубликована: Сегодня 14:28

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Двое велосипедистов пострадали в произошедших накануне, 10 августа, ДТП на территории Удмуртии.

Первое произошло в Ижевске дома №32 улицы Заречное Шоссе. В 11.10 женщина - водитель за рулем автомобиля «Инфинити», выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество велосипедисту – мужчине, 1982 года рождения. В результате столкновения велосипедист получил травмы.

Другой наезд на велосипедиста произошел 12.30 в Можге, на парковочной площадке дома №16 по улице Базарная площадь. Травмы получил 13-летний мальчик, с которым столкнулся 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ».



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