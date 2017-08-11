Двое велосипедистов получили травмы в произошедших в Удмуртии ДТП

Опубликована: Сегодня 14:28



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Первое произошло в Ижевске дома №32 улицы Заречное Шоссе. В 11.10 женщина - водитель за рулем автомобиля «Инфинити», выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество велосипедисту – мужчине, 1982 года рождения. В результате столкновения велосипедист получил травмы.Другой наезд на велосипедиста произошел 12.30 в Можге, на парковочной площадке дома №16 по улице Базарная площадь. Травмы получил 13-летний мальчик, с которым столкнулся 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ».