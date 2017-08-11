Роспотребнадзор признал условия в Анталье опасными для туристов

Опубликована: Сегодня 15:12

фото: Villa-antalya.blogspot.com
Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. Как передает «Газета» данное решение уже согласовано с МИД России, и соответствующий документ был направлен в Ростуризм.

В начале августа СМИ рассказали о росте числа российских путешественников в Турции, заболевших вирусом Коксаки. При этом информация не была подкреплена какими-либо данными. Минздрав Турции информацию об эпидемии опроверг.

Тем не менее, Ростуризм рекомендует туристам, планирующим поездку в Турцию и гражданам России, находящимся на территории Турции, в целях профилактики заболевания энтеровирусной инфекцией соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы. Также рекомендуется использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду.

«Соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения, тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи, а также ограничивать допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации», — добавили в ведомстве.

Во вторник, 8 августа, стало известно, что Роспотребнадзор организовал горячую линию для заразившихся вирусом Коксаки в Турции. В ведомстве также заявили, что запросили у властей республики сведения об эпидемиологической ситуации в стране, но ответа пока не получили.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что отдыхающие начали обращаться в агентства с просьбой отменить путевки в Турцию из-за новостей о якобы имеющей там место эпидемии. Сами туроператоры сообщили, что случаев массового заражения вирусом Коксаки среди россиян не зафиксировали.
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