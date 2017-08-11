За шутку о беременности от любовника жительница Глазова поплатилась жизнью

Опубликована: Сегодня 16:07

фото: Info-rm.com
Семейная трагедия произошла в середине апреля в Глазове в одном из домов проезда Монтажников. Узнав, что сожительница беременна от другого, мужчина, в то время находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил ее. Он нанес женщине 25 ударов кулаками по лицу и телу, и от полученной закрытой черепно-мозговой травмы та скончалась на месте. Позже результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что женщина не была беременна.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину признал частично, объясняя это тем, что в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта, так как узнал, что сожительница ему изменила. Обвинение его доводы опровергло. Суд по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей) назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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