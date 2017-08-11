За шутку о беременности от любовника жительница Глазова поплатилась жизнью

Опубликована: Сегодня 16:07



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В ходе судебного заседания обвиняемый вину признал частично, объясняя это тем, что в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта, так как узнал, что сожительница ему изменила. Обвинение его доводы опровергло. Суд по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей) назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.