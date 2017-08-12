Власти Германии приступили к законной слежке за пользователями гаджетов Опубликована: 11 Августа 2017 г. 18:10

фото: Ulu.az фото: Ulu.az Уже совсем скоро о личной жизни немцев представители власти, силовые структуры и другие заинтересованные ведомства и лица будут знать все… ну, или почти все. Согласно законам Германии, все данные пользователей отныне должны быть доступными. Это, по мнению властей, важно и нужно исключительно для предотвращения преступности и борьбы с общественной опасностью. А на самом деле за этим скрывается посягательство на права простых людей. Посягательство, прикрытое законом.



Спецслужбы Германии получили широкие возможности. Теперь они для отслеживания компьютеров людей, находящихся под подозрением (и не только!), могут использовать в качестве инструмента вредоносные программы (трояны). Троян будет иметь возможность вести слежку за разговорами пользователей в чат-группах на смартфонах и ПК, просматривать интернет-счета, читать электронную почту, считывать команды клавиатуры и тем самым узнавать пароли, шерстить и тайно копировать жесткий диск, отслеживать трафик электронной почты или подслушивать разговоры во время телеконференций, например, в Skype.



А так как большинство компьютеров и мобильных телефонов сегодня имеют встроенные камеры и микрофоны, можно будет также следить за помещением при помощи изображения и звука с камер. Раньше такое в Германии официально разрешалось исключительно для уголовного розыска и для защиты от террористических нападений. А если незаконно, то данное ПО использовалось лишь мошенниками и ворами.



Хотя для действий в рамках закона существует официальная версия: доступа к файлам, кражи паролей или аудио-, видеонаблюдения с помощью «федерального трояна» осуществляться не будет. Несмотря на то, что данное программное обеспечение способно и на это. Но компетентные представители германской власти объясняют следующее: крупнейшей хакерской ассоциацией – CCС - была проанализирована тестовая версия трояна, созданного немецкой фирмой DigiTask, которая была отклонена, поскольку может легко делать скриншоты. Последний же вариант, по заверениям министров, может выполнять только телекоммуникационное наблюдение.



В свою очередь, сами немецкие хакеры на этот счет имеют иное мнение. Они обоснованно и открыто обвиняют власти Германии в организации незаконной слежки за пользователями. Так, ученый и эксперт Chaos Computer Club Фальк Гарбш в интервью с Deutsche Welle указал на вероятность того, что в трояне встроена функция, которая делает возможной установку дополнительных компонентов или другого программного обеспечения после первоначальной установки трояна. «Это даст инспекторам больше свободы действий. Дополнительное программное обеспечение может затем удалиться снова, чтобы замести следы»,- предупредительно подчеркнул он.



До конца года все силовые структуры Германии уже обеспечат программами для наблюдения за мобильными устройствами. В частности, с помощью одной из них - RCIS 2.0, которая разрабатывалась еще с начала 2016 года, будет осуществляться переадресация удаленных коммуникаций. Она разработана специально для слежки за мобильными устройствами с Android, iOS и Blackberry. Отдельно следует отметить, что разработанная программа способна обходить даже шифрование таких известных своей защищенностью мессенджеров, как WhatsApp и Telegram.



Кстати, по некоторым данным, в качестве резервной копии службы безопасности Германии параллельно уже закупили программное обеспечение FinSpy. Это на случай, если система RCIS будет скомпрометирована. Возможности FinSpy далеко превосходят всё, что в настоящее время разрешено законодательством Германии.



А вот что по поводу «федерального трояна» говорят европейские эксперты из соседних с Германией государств. Так, Эдин Оманович из британской неправительственной организации Privacy International считает, что применение силовыми структурами шпионского программного обеспечения является общим трендом для стран ЕС. Аналогичный германскому законопроект сейчас активно обсуждают в Австрии, Великобритании и Италии. Был определенный скандал на эту тему весной и во Франции.



Приводит Оманович и конкретные примеры. По его словам, скрытое наблюдение за людьми через мобильные устройства ведется уже давно, в частности, в той же Великобритании. Также он выдал еще один факт: шпионское ПО было использовано для слежки за активистами движения за права человека и юристами в Бахрейне, а также было продано Египту для поддержки диктаторского режима.



Кстати, а Китай так вообще ещё пару лет назад открыто признал проблему с наблюдением за пользователями смартфонов со стороны иностранных спецслужб. Слежка ведется. Это уже трудно скрыть. И больше всего в ней, носящей повсеместный характер, заинтересована, пожалуй, все же Америка.



Границы наблюдения расширяются, несмотря на то, что законодательного базиса, кроме как в Германии, в других странах пока не существует, как отсутствуют и средства контроля над использованием таких вот подсматривающе-подслушивающих технологий. Вывод один: правовые «онлайн-обыски» с помощью «государственного трояна» - это ни что иное, как простой антиконституционный наброс на частную жизнь людей.



Источник:

Спецслужбы Германии получили широкие возможности. Теперь они для отслеживания компьютеров людей, находящихся под подозрением (и не только!), могут использовать в качестве инструмента вредоносные программы (трояны). Троян будет иметь возможность вести слежку за разговорами пользователей в чат-группах на смартфонах и ПК, просматривать интернет-счета, читать электронную почту, считывать команды клавиатуры и тем самым узнавать пароли, шерстить и тайно копировать жесткий диск, отслеживать трафик электронной почты или подслушивать разговоры во время телеконференций, например, в Skype.А так как большинство компьютеров и мобильных телефонов сегодня имеют встроенные камеры и микрофоны, можно будет также следить за помещением при помощи изображения и звука с камер. Раньше такое в Германии официально разрешалось исключительно для уголовного розыска и для защиты от террористических нападений. А если незаконно, то данное ПО использовалось лишь мошенниками и ворами.Хотя для действий в рамках закона существует официальная версия: доступа к файлам, кражи паролей или аудио-, видеонаблюдения с помощью «федерального трояна» осуществляться не будет. Несмотря на то, что данное программное обеспечение способно и на это. Но компетентные представители германской власти объясняют следующее: крупнейшей хакерской ассоциацией – CCС - была проанализирована тестовая версия трояна, созданного немецкой фирмой DigiTask, которая была отклонена, поскольку может легко делать скриншоты. Последний же вариант, по заверениям министров, может выполнять только телекоммуникационное наблюдение.В свою очередь, сами немецкие хакеры на этот счет имеют иное мнение. Они обоснованно и открыто обвиняют власти Германии в организации незаконной слежки за пользователями. Так, ученый и эксперт Chaos Computer Club Фальк Гарбш в интервью с Deutsche Welle указал на вероятность того, что в трояне встроена функция, которая делает возможной установку дополнительных компонентов или другого программного обеспечения после первоначальной установки трояна. «Это даст инспекторам больше свободы действий. Дополнительное программное обеспечение может затем удалиться снова, чтобы замести следы»,- предупредительно подчеркнул он.До конца года все силовые структуры Германии уже обеспечат программами для наблюдения за мобильными устройствами. В частности, с помощью одной из них - RCIS 2.0, которая разрабатывалась еще с начала 2016 года, будет осуществляться переадресация удаленных коммуникаций. Она разработана специально для слежки за мобильными устройствами с Android, iOS и Blackberry. Отдельно следует отметить, что разработанная программа способна обходить даже шифрование таких известных своей защищенностью мессенджеров, как WhatsApp и Telegram.Кстати, по некоторым данным, в качестве резервной копии службы безопасности Германии параллельно уже закупили программное обеспечение FinSpy. Это на случай, если система RCIS будет скомпрометирована. Возможности FinSpy далеко превосходят всё, что в настоящее время разрешено законодательством Германии.А вот что по поводу «федерального трояна» говорят европейские эксперты из соседних с Германией государств. Так, Эдин Оманович из британской неправительственной организации Privacy International считает, что применение силовыми структурами шпионского программного обеспечения является общим трендом для стран ЕС. Аналогичный германскому законопроект сейчас активно обсуждают в Австрии, Великобритании и Италии. Был определенный скандал на эту тему весной и во Франции.Приводит Оманович и конкретные примеры. По его словам, скрытое наблюдение за людьми через мобильные устройства ведется уже давно, в частности, в той же Великобритании. Также он выдал еще один факт: шпионское ПО было использовано для слежки за активистами движения за права человека и юристами в Бахрейне, а также было продано Египту для поддержки диктаторского режима.Кстати, а Китай так вообще ещё пару лет назад открыто признал проблему с наблюдением за пользователями смартфонов со стороны иностранных спецслужб. Слежка ведется. Это уже трудно скрыть. И больше всего в ней, носящей повсеместный характер, заинтересована, пожалуй, все же Америка.Границы наблюдения расширяются, несмотря на то, что законодательного базиса, кроме как в Германии, в других странах пока не существует, как отсутствуют и средства контроля над использованием таких вот подсматривающе-подслушивающих технологий. Вывод один: правовые «онлайн-обыски» с помощью «государственного трояна» - это ни что иное, как простой антиконституционный наброс на частную жизнь людей.Источник: http://mamlas.livejournal.com



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